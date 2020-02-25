Vali Sezer ve Belediye Başkanı Saygılı, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:10

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kente yeni yatırımcılar çekmek için İstanbul'da iş adamları ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve Başkan Saygılı, Kırıkkale'ye daha çok yatırımcı çekmek, yeni iş kolları oluşturarak istihdam sahaları açmak için ilk olarak Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç'u ziyaret etti.

Ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret eden Sezer ve Saygılı, Kırıkkale'nin daha hızlı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer veriler Başkan Saygılı, şehre yatırım yapacak iş adamlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Kırıkkale'nin bulunduğu coğrafi konum açısından birçok avantaja sahip olduğunu dile getiren Saygılı, "Bizler de yatırımcılarımıza her türlü alanda yardımcı olmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde şehrimize taşınması planlanan ve büyük yol kat ettiğimiz mühimmat depo komutanlığı ve jandarma eğitim birliği şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Bu durumun iş adamlarımıza çeşitli yatırım alanları doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA