Vali Pekmez uygulama noktasında trafik denetimine katıldı

10.08.2019 10:48

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kurban Bayramı dolayısıyla Gölbaşı-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında jandarma ve polis trafik ekipleri ile birlikte uygulamaya katılarak sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında trafiğin yoğun olduğu Gölbaşı-Adıyaman Karayolundaki trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek bizzat denetime katılan Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'le birlikte bayram dolayısıyla seyahat eden sürücü ve yolcularla doğrudan temas kurarak çok güçlü bir trafik duyarlılığı algısı oluşturmak amacıyla trafik denetimlerine katıldı.

Vali Pekmez, sürücüleri tek tek durdurarak bayramını kutlayıp, sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunup, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde yapılan müşterek uygulama kapsamında ayrıca, trafik timleri durdurdukları sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, yaşam tüneli çadırında trafikte uymaları gereken kurallar izletti.

Kurban Bayramı tatilinin bugün itibariyle başladığını vurgulayan Vali Aykut Pekmez, "Bayram vesilesiyle sevdikleri ve aileleriyle bayramlaşmak için seyahate çıkan vatandaşlarımız her bayram olduğu gibi bu bayramda da karayolunda yoğunluğa sebep olmaktadır. Trafik yoğunluğunun artmasıyla maalesef ölümlü trafik kazaları da meydana geliyor. Son yıllarda hem emniyet hem de jandarma ekipleri, Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatıyla yollarda bayram süresince yoğun önlemler aldı. Tabi en önemlisi vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması. Özellikle sürücülerimizin hız sınırlarına uymasını istiyoruz. Emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Sürücülerimize jandarma ve polis trafik timleri tarafından slayt eşliğinde emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan videolar izlettiriyoruz. Hız sınırlarının trafik kurallarında önemli olduğunu anlattık. Bizim vatandaşımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları. Yarım saat geç de gitseler önemli olan ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmaları. Vatandaşlarımızdan ricamız trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesidir. Temennimiz kazanın hiç olmadığı bir bayram olmasıdır. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA