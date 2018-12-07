Vali Memiş Çizme Giyerek Sahaya İndi

Erzurum Valisi Okay Memiş, çizmelerini giyerek süt ve besi ahırlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortabahçe Mahallesi'nde süt sığırcılığı yapan Mete Ertürk'ü ziyaret eden Vali Memiş, tesisi hakkında bilgi aldı.

Memiş, daha sonra süt sığırcılığı yapan Serdar Çevrim ve Ferit Yıldız ile et besiciliği yapan Ahmet ve Cemil Ceylan'ın tesislerini gezdi.

İncelemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, Erzurum'un her dönem hayvancılığın merkezi olduğunu ifade etti.

Bu tür tesislere devletin imkanları ölçüsünde her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Sahaya inmemiz gerekiyor, masa başında sorunlar çözülmez. Gerekiyorsa ahıra kadar girip problemleri yerinde çözeceğiz. Kokudan falan çok tiksinmem. Bir mandıra, bir fabrika demektir. Bu yüzden üretimi yukarı çekip Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Erzurum, tarım ve hayvancılık kenti. Köylümüzle ve üreticimizle hep birlikte çalışıp Erzurum'u yeniden bölgenin hayvancılık merkezi konumuna getireceğiz. Bu hususta çok mesafe almamız gerektiğine inanıyorum."

Memiş, üreticilerin tüm taleplerine açık olduklarını belirterek, "Bu anlamda, sizler için de ne yapabilirsek lütfen bizlere iletin. Bizler 24 saat sizleri dinleyip her türlü desteği vermeye hazırız. Devletimizin vereceği desteklerle hayvan sayımızı yukarı çıkarmak bizlerin hedefi olacaktır." ifadelerini kullandı.