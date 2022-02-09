Vali Masatlı: "Suluova'nın potansiyelini üretime ve istihdama dönüştürerek hak ettiği noktaya getirmeliyiz"

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, " Suluova'nın potansiyelini üretime ve istihdama dönüştürerek hak ettiği noktaya getirmeliyiz" dedi" dedi.

İlçedeki muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Vali Masatlı, Suluova'nın verimli topraklara sahip belirli bir sanayi altyapısı ve hayvancılık potansiyeli olan bir ilçe olduğunu vurgulayarak "Merkezi ve yerel yönetimler olarak memleketimize en iyi hizmeti vermek, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Amasya ve Suluova'nın oluşması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Tabi bunları yaparken kurumlarımızın kendi aralarındaki koordinasyonu, sorumluluklarını başarıyla yerine getirmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde halka en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerine değinen Mustafa Masatlı, "Bu bakımdan muhtarlar toplantılarımızı düzenli olarak yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü ülkemizin en ücra köşelerinde bile devletimizi temsil eden onlardır. Bu toplantılarda muhtarlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Organize sanayi bölgelerini büyütmeye devam ettiklerini hatırlatan Masatlı, "Besi organize sanayi bölgemizin alt yapı çalışmaları 2022 yatırım programına alınmıştır. Bu çalışmayla Besi OSB'miz 635 dekarlık bir alanda genişleyecektir. Diğer bir sevindirici haberise bu proje için Cumhurbaşkanlığımız tarafından 26 milyon TL altyapı ödeneği tahsis edilmesidir. Mayıs ayında buranın ihalesini yapıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki sene burada farklı inşaat çalışmalarına başlayabiliriz. Bu durum Suluova adına çok önemli bir gelişmedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu önemli gelişmeyi ülkemize duyurmuştur. Sulamayla ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Suluova'da yakalamış olduğumuz bu ivmeyi sizlerin de desteğiyle devam ettirmemiz gerekiyor. İlçemizin kalkınması için gereken tüm çalışmalar bundan sonra da aynı özveriyle sürecektir" ifadelerini kullandı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un da katıldığı toplantıda il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek taleplerini iletti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi