Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı

30.09.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:33
Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı

Vali Mustafa Masatlı, Amasya'nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan 'hünnap' hasadına katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Amasya'nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan 'hünnap' hasadına katıldı.

Amasya'da hızlı bir şekilde yetiştiriciliği artan ve yaklaşık 100 dekar alanda hünnap yetiştiriciliği yapan Ahmet Karan'dan ve yetkililerden konu hakkında bilgi alan Vali Mustafa Masatlı, hünnap yetiştiriciliğinin pazar değerini arttırabilmek ve daha etkin bir satış sağlayabilmek için kamu olarak gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Tarım alanında çok önemli çalışmaların yapıldığı Amasya'da bu yılki ürünün verimli ve bereketli olmasını temenni etti.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin ve yetkililer katıldı. - AMASYA

Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı
Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı
Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ercan Kesal Ebru Gündeş Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ryan Babel Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Masatlı, 'hünnap' hasadına katıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 16:34:46. #1.14#
title