Vali Kaymak'tan Sosyal Medyadan Trafik Yoğunluğu Açıklaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından gün içinde kentte trafikte yaşanan aksamanın nedeni açıklayarak, benzer olayların yaşanmaması için daha fazla hassasiyet gösterilmesi hususunda gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kent içi trafiğinde yaşanan trafik sıkışıklığa değindi.

Paylaşımında bugün düzenlenen Falcon Fest'in sahil şeridinde beklenenden çok daha yoğun bir trafiğe neden olduğunun görüldüğünü dile getiren Kaymak, "Konuyla ilgili emniyet yetkililerimizle görüştüm. Etkinlik alanı daraltıldı, trafiği rahatlatacak tedbirler alındı. Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum. Benzer olayların yaşanmaması için daha fazla hassasiyet gösterilmesi hususunda gerekli talimatları verdim." ifadelerini kullandı.