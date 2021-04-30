Vali Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara çağrı: "Şimdi tedbir zamanı"
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Vali Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara çağrı: "Şimdi tedbir zamanı"

Vali Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara çağrı: 'Şimdi tedbir zamanı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma sürecinde vatandaşlara daha dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde çağrı yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bayram sonrası normalleşme sürecine kavuşabilmek için hep birlikte şimdi tedbir zamanı" dedi.

Tam kapanma sürecinde vatandaşlara daha dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde çağrı yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bayram sonrası normalleşme sürecine kavuşabilmek için hep birlikte şimdi tedbir zamanı" dedi.

Tedbirlerin bu süreçte de eksik edilmemesi gerektiğini belirten Vali Karaömeroğlu, "Biliyorsunuz tam kapanma sürecine dün akşam saat 19.00 itibariyle geçtik. Bu tam kapanmadan inşallah hayırlı sonuçlar bekliyoruz. Vatandaşlardan beklentimiz kurallara uyması ve bayrama iyi dileklerle, iyi şartlarda ulaşmamızı sağlamak. Bayram sonrası normalleşme sürecine kavuşabilmek için hep birlikte şimdi tedbir zamanı. İnşallah tedbirli olacağız, maske mesafe hijyene dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Normalleşebilmek için kurallara riayet edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Karaömeroğlu, "Bayramdan sonra yazımızı rahat ve mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşama sansına ulaşacağız. Onun için temennimiz insanların tedbiri elden bırakmaması. Toplu iftarlar yapmayalım. Apartmanlarda ziyaretlerimizi bir süre erteleyelim. Mümkün mertebe kurallara uyalım. İnşallah bayramımıza hep birlikte sağlıklı şartlarda ulaşmak dileğiyle, şimdiden bütün hemşerilerimizin de Ramazan'ı mübarek olsun, bayramlarını da şimdiden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SİNOP

Vali Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara çağrı: 'Şimdi tedbir zamanı'
Vali Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara çağrı: 'Şimdi tedbir zamanı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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