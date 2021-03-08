Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Gara Şehidi Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'a kadınlar günü ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Gara Şehidi Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'a kadınlar günü ziyareti

08.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:15
Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Gara Şehidi Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'a kadınlar günü ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'u ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'u ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile evinde ziyaret ettiği Sungur'un gününü kutladı, taleplerini dinledi.

Anne Sungur'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek veren Hacıbektaşoğlu, şehitlerin gönüllerde müstesna bir yeri olduğunu söyledi.

Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ziyaret ettiğimiz annemizin gününü kutladık, sorunlarını dinledik. Başta tüm şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Sungur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün evde bakım hizmetinden yararlanan eşi ve biri engelli üç çocuk annesi Rahime Yardım'ı ziyaret etti, gününü kutladı.

Aileye nakdi yardım, çocuklarına da çeşitli hediyeler veren Hacıbektaşoğlu, daha sonra girişimci Halime Timur'u ziyaret ederek gününü kutladı.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aydın Şakar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Gara Şehidi Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'a kadınlar günü ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:22:24. #1.14#
title