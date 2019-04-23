Vali Gül: "Bir Gün Bu Savaş Bitecek ve Suriyeli Dostlarımız Memleketlerine Dönecek"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Bir gün bu savaş bitecek ve Suriyeli dostlarımız memleketlerine geri dönecek" dedi.

Suriyeli Dernekler Platformu tarafından bir otelde Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Suriye Geçici Hükümet yetkilileri ve kanaat önderlerinin yanı sıra Türk bürokratlar da katıldı. Çalıştayda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriyelilerin savaş bittikten sonra ülkelerine döneceklerini belirterek, "Bir gün bu savaş bitecek ve Suriyeli dostlarımız memleketlerine dönecek. Memleketlerine döndüklerinde kendi ülkelerini inşa ve ihya edecek donanımda bir gençliğinin olması gerekiyor. Bu nedenle çocuklarınızın, gençlerinizin iyi yetişmesi için onlara sağlayacağınız imkanlar çok önemli" dedi.

Suriyelilerin lisan sorunu

Vali Gül, Suriyelilerin yaşadığı topluma hızlı entegre olabilmesi için lisan sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizler göç eden Suriyelilerin ve Suriye'deki Suriyelilerin her meselesine imkanlar ölçüsünde ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm derneklerimiz iyi niyetle çeşitli faaliyetler yapmak istiyor. Yapılan faaliyetleri öncelik sırasına göre koymanız hem kaynakları daha verimli kullanmanıza hem de temsil ettiğiniz kitleye daha iyi hizmet sunmanızı sağlar. Bizim sizlerden beklentimiz hem kendiniz hem çocuklarınız için lisan meselesini çözmeniz. Lisan meselesini çözemezseniz burada yaşadığınız süre içerisinde topluma yeterince entegre olmamış olursunuz" şeklinde konuştu.

Meslek vurgusu

Çocukların meslek edinmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Çocuklarınızın iyi eğitim alması, meslek edinmesi, Türkiye'de de kalsanız üçüncü bir ülkeye de gitseniz son derece önemli. Hem üniversitemizin burada eğitim verdiği gençlerimiz hem Cerabulus'ta hem de diğer bölgelerde açılacak okullarla beraber liseden sonraki eğitimin bir ayağı daha güçlenmiş olacak. İlkokul, ortaokul anlamında güvenli bölgede çok sayıda okul açıldı. 80 bine yakın öğrenci var. Kadınlar, çocuklar, gençler tıpkı Türkiye'deki gibi halk eğitim kurslarından hizmet alıyor. Bunları geliştirmek sayılarını çoğaltmak lazım" ifadelerini kullandı.

Suriye'den göç eden gençleri eğitimsiz bırakmamak adına çok yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, "Türkiye'de yaklaşık 19 bin 800 öğrenci yükseköğretimde eğitim görüyor. Ancak 100 bin civarında yükseköğretim çağında gencimiz var. Gaziantep Üniversitesinde şu anda 2 bin 368 tane Suriyeli öğrencimize eğitim veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatab, Türkiye'nin insani, politik ve askeri konularda kendilerine çok büyük destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin kendileri için şehitler verdiğini dile getiren Hatab, "Allah bizim de onların da şehitliğini kabul etsin. Suriye'nin özgürlüğü için şehit olanlara rahmet diliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde birçok okul ve hastane inşa ettiğini dile getiren Hatab, "Bizim istediğimiz iş birliğini geliştirmek, olumlu ve olumsuz şeyleri görmek, daha iyi seviyelere gelebilmek. Türkiye bizim için çok şey yaptı. Okullar, hastaneler inşa etti" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında geçilen çalıştayda ise kentteki Suriyelilerin son durumu ile ilgili analizler yapılarak, süreçte yapılması gerekenler konuşuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA