Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül'ü ağırladı
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Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül'ü ağırladı

Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül'ü ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Tekvando Kadınlar finalinde gümüş madalya kazanarak Afyonkarahisarlıları gururlandıran milli sporcu Meryem Betül Çavdar, memleketine döner dönmez Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Tekvando Kadınlar finalinde gümüş madalya kazanarak Afyonkarahisarlıları gururlandıran milli sporcu Meryem Betül Çavdar, memleketine döner dönmez Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Milli sporcu Meryem Betül Çavdar'ı çiçekle karşılayan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'ye yaşattığı gurur ve mutluluk için Çavdar'a teşekkür etti. Ardından valilik makamında Meryem Betül ile görüşen Vali Çiçek, Meryem'den Tokyo'daki madalya serüvenini dinledi. 2 Eylül 2021 tarihinden Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Para Takwondo mücadelesinde çeyrek final mücadelesinde ilk maçına çıkan Meryem Betül Çavdar, Tayland'dan Khwasuda Phuangkitcha'yı 34-13 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rusya PK'den Anna Poddubskaia'yı 22-11 mağlup eden finale adını yazdırdı. Milli sporcu Meryem Betül Çavdar altın madalya için çıktığı final maçında ise Peru'lu rakibi Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Vali Çiçek, Meryem Betül'den sporu asla bırakmamasını, yılmadan yorulmadan çok çalışmasını ve madalyalarına yenilerini eklemeye devam etmesini diledi. Tüm sporculara her zaman en büyük destekçisi olacağını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, Meryem Betül'e, ailesine, antrenörüne emekleri ve gayretleri için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül'ü ağırladı
Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül'ü ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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