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Vali Erin gıda sanayicilerini ziyaret etti

Şanlıurfa'nın sanayileşmesi, istihdam olanaklarının artması için kamu desteklerini sonuna kadar seferber eden Vali Abdullah Erin, Gıda İmalatçıları Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Vali Erin gıda sanayicilerini ziyaret etti
15.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:48

Şanlıurfa'nın sanayileşmesi, istihdam olanaklarının artması için kamu desteklerini sonuna kadar seferber eden Vali Abdullah Erin, Gıda İmalatçıları Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Üretim ve istihdama her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Vali Erin, küçük imalatçıların şehre marka değeriyle önem kattığını ifade etti. Hafta sonu Gıda İmalatçılar Sanayi Sitesini ziyaret eden Vali Erin, kooperatif başkanı Kureyşi Çelik ile sanayi sitesinin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yatırımcı taleplerini istişare etti. Başkanlık ziyaretinin ardından baklava, isot ve toplu yemek üretim tesislerini gezen Vali Erin, yapılan imalatlar hakkında yatırımcılardan bilgi aldı. Yatırımcıların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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