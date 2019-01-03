Vali Elban "En İyi Belediye Başkanı" Seçildi
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Kent & Başkan Dergisince yurt genelinde düzenlenen yarışmada kayyum il belediyeler kategorisinde "en iyi belediye başkanı" seçildi.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Kent & Başkan Dergisince yurt genelinde düzenlenen yarışmada kayyum il belediyeler kategorisinde "en iyi belediye başkanı" seçildi.
Yerel yönetimlerin nabzını tutan dergi, yarışmanın ardından Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla Bilecik'te ödül töreni düzenledi.
Törende, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Elban'un, kayyum il belediyeler kategorisinde "En iyi belediye başkanı" seçildiği aktarıldı.
Elban'ın ödülünü, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı.
Kaynak: AA