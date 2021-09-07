Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: "Hedeflerinizi büyük tutun"
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Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: "Hedeflerinizi büyük tutun"

Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: 'Hedeflerinizi büyük tutun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Esra Demir'i tebrik ederek, "Her zaman hedeflerinizi büyük tutup, onu başarmak için elinizden gelen çabayı gösterin" tavsiyesinde bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Esra Demir'i tebrik ederek, "Her zaman hedeflerinizi büyük tutup, onu başarmak için elinizden gelen çabayı gösterin" tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ahmet Muştu, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu olan ve milli takıma davet edilen Esra Demir, antrenörü ve beraberindekiler Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Genç sporcuyu Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu olmasından dolayı tebrik eden Vali Dağlı, "Ülkemizin ay-yıldızlı formasını her alanda zirveye taşıyacak, çalışmalarını başarıyla taçlandıracak ve örnek alınacak genç evlatlarımıza ihtiyacımız var. Bu nedenle milli takımda da her zaman hedeflerinizi büyük tutup, onu başarmak için elinizden gelen çabayı göstermelisiniz" dedi. - SAMSUN

Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: 'Hedeflerinizi büyük tutun'
Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: 'Hedeflerinizi büyük tutun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Dağlı'dan şampiyon sporcuya: "Hedeflerinizi büyük tutun" - Haberler Spor
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