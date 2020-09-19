Vali Çuhadar, ASGEM'deki atölyeleri gezdi
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Vali Çuhadar, ASGEM'deki atölyeleri gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek için kurulan Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.

Vali Çuhadar, ASGEM'deki atölyeleri gezdi
19.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:30

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek için kurulan Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla inşa edilen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi hizmete sunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de kurularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda yürütülen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, İŞKUR İl Müdürü Emin Yücekaya, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız eşlik etti.

Atölyeleri tek tek gezen Vali Mahmut Çuhadar, AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirileceği merkezin son durumu ile ilgili ATSO Başkanı Mustafa Uslu'dan bilgiler aldı.

Vali Çuhadar ve beraberindeki protokol üyeleri tekstil ve konfeksiyon kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Vali Çuhadar, öğrencilerin yeni nesil teknolojilere sahip motorları, elektronik sistemleri ve tüm otomotiv parçalarını uygulamalı eğitimlerde kullanması için araç bağışlayan İşadamı Mustafa Dicle'ye ve İşadamı Mehmet Fatih Bozkurt'a katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak Sanayi geliştirme Merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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