Vali Büyükakın'dan Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, madencilik ve mermer sektöründe incelemede bulundu.



Vali Büyükakın, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Silkar Madencilik'i ziyaretinde, fabrikalar üretim direktörü Nurtaç Akgöz, Mozaik İşletme Müdürü İbrahim Kaya'dan bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti.



Sanayi bölgelerinde yaptıkları ziyaretlerin işleyiş ve sorunları tespitte büyük fayda sağladığına vurgu yapan Büyükakın, tesisin yenilik ve tasarıma yönelik AR-GE çalışmalarının ve yüksek katma değerli ihracata yönelik rekabet stratejileri ile Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyledi.



Turgut Özen Mermercilik'i ziyaretinde de Turgut Özen'den bilgi alan ve üretim tesislerini gezen Büyükakın, Türkiye mermer rezervlerinin büyük bir bölümünün kent sınırları içinde bulunduğuna dikkat çekerek, Bilecik'in mermerde önemli bir marka olduğunu kaydetti.