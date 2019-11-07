Vali Akın'dan "Geleceğe Nefes" ağaç seferberliğine çağrı

07.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:20

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tüm vatandaşları Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği "Geleceğe Nefes" isimli fidan dikimi kampanyasına katılmaya davet etti.

Akın, valilikte yaptığı basın toplantısında, Türkiye'deki orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla "Geleceğe Nefes" adıyla fidan dikimi kampanyası başlatıldığını söyledi.

Fidan dikimine tüm Kırşehirlileri davet eden Vali Akın, şunları kaydetti:

"11 Kasım 2019'da saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır. Kırşehir'de 33 ayrı noktada toplamda 66 bin fidan dikimi yapacağız. İlimiz için ayrılan fidan sayısı 60 bin iken vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine bu rakam 66 bine çıkarıldı. Dikilecek fidanların 63 bin 232'sini ise vatandaşlarımız sahiplendi ve her geçen gün daha da artmaktadır. Fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır. Daha yeşil bir Kırşehir için ele ele verelim ve ülkemizin en geniş kapsamlı bu ağaçlandırma seferberliğine fidan dikerek destek olalım."

Kent merkezinde iki noktada fidan dikimi yapılacağını vurgulayan Vali Akın, il protokolü, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, vatandaşların katılımıyla Sebahat Osman Yalçınkaya İlkokulu yanında ve Akbayır Kent Ormanı Mevkisinde fidan dikileceğini de aktardı.

Kaynak: AA