Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
05.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:42
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
Projeler hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra mezbahaneyi inceledi.
Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve belediyedeki birim amirleri eşlik etti.
Kaynak: AA