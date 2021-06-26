Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti
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Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti

Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde kurulan Ölmez Madencilik Tesisini ziyaret etti. Burada İşletme sahibi İsmet Ölmez ve mühendisler tarafından karşılanan Vali Akbıyık, tesiste çıkarılan çinko ve kurşun madenleri hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, maden tesislerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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