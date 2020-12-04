Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

04.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:32
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildi. 

Sarı lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Denizli'ye hareket edecek.


Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi başladı
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa Bursa Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:36:09. #1.14#
title