Vakko Holding, Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin köklü moda markalarını bünyesinde bulunduran Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markaları içinde yer alan Yargıcı'yı bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin köklü moda markalarını bünyesinde bulunduran Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markaları içinde yer alan Yargıcı'yı bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Vakko Holding açıklamasına göre, Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet mektubu imzalayan Holding, bu atılımıyla 87 yıldır oluşturduğu kültür, moda ve yaşam tarzı birikimini daha geniş kitlelere sunmayı planlıyor.

Türkiye'nin perakende alanındaki değerli markalarından biri olan Yargıcı, 62 mağazasıyla kadın modası, aksesuar ve Yargıcı Home ile de tüketici markalarından biri olarak büyümesini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak