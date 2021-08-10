VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 isimle temsil edildi
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VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 isimle temsil edildi

VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 isimle temsil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

VakıfBank Spor Kulübü'nün teknik ve sporcu kadrosundan 13 isim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı.

VakıfBank Spor Kulübü'nün teknik ve sporcu kadrosundan 13 isim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 5, teknik ekipten 4 isim müsabakalarda boy gösterirken; ABD formasıyla 2, Brezilya'da 1 sporcu, Güney Kore'de ise 1 teknik personel VakıfBank'ı olimpiyat oyunlarında temsil etti.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın teknik ve sporcu kadrosundan 13 isim, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti.

Tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer bulan VakıfBanklı isimler; Cansu Özbay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş ve Kübra Akman oldu. Milliler, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti yönetiminde olimpiyatlarda boy gösterirken, teknik kadroda da Ahmetcan Erşimşek, Fatih Yağcı ve Georgi Vasilev Bivolarski yer aldı.

Milli takımda en çok sayıyı Meryem Boz kaydetti, Zehra Güneş blok kralı oldu

Milli takımda VakıfBank'tan Meryem Boz; 69 hücum, 6 blok ve 2 servis sayısı ile toplamda 77 sayıya ulaştı ve millilerin en skorer ismi olmayı başardı. Takımın en çok sayı bulan ikinci oyuncusu ise 42 hücum, 29 blok ve 3 servis sayısı ile 74 sayı kaydeden Zehra Güneş oldu. Zehra, 29 bloğu ile turnuvanın en çok blok ismi unvanını da elde etti.

ABD - Brezilya finalinde 3 VakıfBanklı

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Brezilya'yı yenerek altın madalyaya uzandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında 3 VakıfBank oyuncusu boy gösterdi. Chiaka Ogbogu ve Michelle Bartsch Hackley, ABD ile altın madalyaya uzanırken; Gabriela Braga Guimares ise Brezilya ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Michelle Bartsch Hackley turnuvadaki performansı ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Rüya Takımı'na seçildi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 4. sırada tamamlayan Güney Kore'de ise VakıfBank Yardımcı Antrenörü Cesar Hernandez Gonzalez teknik kadroda olimpiyat heyecanını yaşadı. - İSTANBUL

VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 isimle temsil edildi
VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 isimle temsil edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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