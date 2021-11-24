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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Vero Volley Monza'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Vero Volley Monza'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 9 Aralık Perşembe TSİ 20.00'de Finlandiya temsilcisi LP Salo'ya konuk olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian-Vasile Nastase, Aleksander Sikanjic

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley

Vero Volley Monza: Katarina Lazovic, Magdalena Stysiak, Lisa Van Hecke, Alessia Orro, Anna Danesi, Katerina Zakchaiou, Hanna Davyskiba, Sonia Candi

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

(İHA)

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

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