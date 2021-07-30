VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı
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VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı

VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Doğu Karadeniz'e desteklerinin 6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Doğu Karadeniz'e desteklerinin 6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bölge ziyaretlerine devam eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Trabzon'da çeşitli temaslarda bulundu.

Üstünsalih, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretlerle ilgili değerlendirmeleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Trabzon'un hem Karadeniz Bölgesi hem de Türkiye geneli için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Trabzon, 2021'in ilk 6 ayında ulaştığı 585 milyon dolarlık rakamla Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lokomotifi konumunda yer alıyor. 59 ülkeye yaptığı satışla Karadeniz fındık ihracatında ilk sırayı alan Trabzon, tarımsal ürünlerdeki güçlü altyapısına ek olarak sanayi alanında da büyüyerek güçleniyor. Buradaki büyümenin sadece Trabzon ile sınırlı kalmayarak, tüm Karadeniz bölgesinde bir büyüme döngüsü yaratmaya devam edeceğine inanıyoruz."

"Doğu Karadeniz'de 300 şubeye ulaştık"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün 18 şube ve 300'ün üzerinde çalışanla hizmet verdiğini bildirdi.

Trabzon'a yönelik nakdi ve gayri nakdi desteklerini her yıl artırarak sürdürdüklerini anlatan Üstünsalih, şu açıklamalarda bulundu:

"Her zaman olduğu gibi salgında da Trabzonlu üreticilerin ve müşterilerimizin yanında olduk. Haziran sonu itibarıyla Trabzon'a toplam 2 milyar TL'den fazla kredi verirken Doğu Karadeniz Bölgemizde yer alan Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerine toplamda yaklaşık 6 milyar TL'lik destek sağladık. Trabzon, son dönemde doğal güzellikleri ve liman kenti olmasıyla turizmde de yükselen bir değer haline geldi. Tüm sektörler gibi turizme de desteğimiz sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı - Haberler Ekonomi
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