Haberler » Spor » VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu - Spor

VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 3-2 mağlup oldu.

05.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:43
VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında 'nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 3-2 mağlup oldu.


2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci karşılaşmasında VakıfBank, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar müsabakadan 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12 setler sonucunda 3-2 mağlup ayrıldı. VakıfBank, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 15.00'te Çin'in Tianjin Bohai Bank takımı ile karşılaşacak.


Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre


Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)


Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)


VakıfBank: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)


Setler: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12


Süre: 2 saat 20 dakika (25, 29, 32, 35, 19) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler