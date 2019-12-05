VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu

05.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:43

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibine 3-2 mağlup oldu.



2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ikinci karşılaşmasında VakıfBank, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar müsabakadan 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12 setler sonucunda 3-2 mağlup ayrıldı. VakıfBank, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 15.00'te Çin'in Tianjin Bohai Bank takımı ile karşılaşacak.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre



Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)



Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Veljkovic, Hancock, Vasileva, Courtney, Chirichella, Sansonna (L) (Napodano, Di Iuilo, Arrighetti)



VakıfBank: Haak, Gabi, Zehra, Rasic, Meliha, Ognjenovic, Gizem (L) (Pınar, Ebrar, Cansu, Gözde, Melis)



Setler: 25-22, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12



Süre: 2 saat 20 dakika (25, 29, 32, 35, 19) - İSTANBUL

Kaynak: İHA