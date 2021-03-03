VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Grupa Azoty Chemik'i ağırlayacak
03.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:52
VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek.
VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
İki takım arasında Polonya'da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük