VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Grupa Azoty Chemik'i ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Grupa Azoty Chemik'i ağırlayacak

03.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:52
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Grupa Azoty Chemik'i ağırlayacak

VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek.

VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

İki takım arasında Polonya'da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Sibel Can Hakan Akkaya Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Grupa Azoty Chemik'i ağırlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:55:59. #1.15#
title