VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, Axa Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Buket Gülübay, Kübra Akman, Gabi, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Sasa Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Zeynep Sude Demirel, Alexia Ioana Carutasu, Gamze Kılıç

Setler: 25-22, 25-13, 25-20

Süre: 75 dakika (28', 22', 25')

(İHA)

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

Kazakistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Kazakistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıkları korku dolu anları anlattı

 Son dakika haber... Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi (1)

Son dakika haber... Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi (1)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title