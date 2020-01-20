Haberler » Spor » VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti - Spor

VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:22
VakıfBank, ABD'li voleybolcu Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti

VakıfBank Kadın Takımı, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank Kulübü, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'ta forma giyen Michelle Bartsch-Hackley'i renklerine bağladı. 1,93 metre boyundaki smaçör, sezonun ikinci devresinde sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Michelle Bartsch-Hackley'e 'VakıfBank'a hoş geldin.' diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz." denildi.

Hackley, 2018'de oynanan ve ABD'nin altın madalya kazandığı Uluslar Ligi'nde "en değerli oyuncu" ve "en iyi smaçör" seçilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler