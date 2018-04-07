Uzun Tır Kuyruklarına Çözüm Aranıyor
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sönmez, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki TIR kuyruklarına ilişkin, "Bulgaristan'ın zaman zaman altyapı yatırımlarındaki eksiklik nedeniyle, bazen de bazı keyfi uygulamalar nedeniyle bunu yaptığını görüyoruz.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sönmez, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki TIR kuyruklarına ilişkin, "Bulgaristan'ın zaman zaman altyapı yatırımlarındaki eksiklik nedeniyle, bazen de bazı keyfi uygulamalar nedeniyle bunu yaptığını görüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com