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Üzüm üreticisine önemli uyarılar

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üzüm üreticisine önemli uyarılar
09.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:54

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, "İlimizin simgesi üzüm hasat edilmeye başlamıştır. Öncelikle tüm üreticilerimize bereketli bir sezon dileriz. Sofralık üzümde hasat olgunluğu 16 brixtir. Erken hasat edilen üzüm ekşi olacağından tüketicide olumsuz algı oluşturacaktır. İlimizdeki yaklaşık 1 milyon dekar bağ farklı ekolojilerde ve farklı kültürel işlemlere tabi olduğundan aynı anda olgunlaşma mümkün değildir" diye konuştu.

Kurutmalık üzümde ideal hasat zamanının kuru maddenin 22 brix e ulaştığı zaman olduğunu kaydeden Demran, "Ekşi üzümün parası tatlı olur' anlayışına artık son verilmelidir. Bağ su istemedikçe sulama yapılmamalıdır. Gereksiz yapılan sulamanın hasat tarihini ötelediği unutulmamalıdır." dedi.

Son dönemde toprak işleme yapılmaması gerektiğini belirten Demran şunları söyledi: "Bu işlem topraktaki mantarların salkıma geçip Okratoksin-A oluşma riskini arttırmaktadır. Sergide 1 metrekareye 20 kilogram üzüm serilmesi, çilkimlerin daneler ezilmeden ayrılması kuruma kalitesini arttırır. Salkım güvesi ya da diğer etkenler nedeniyle çürümüş salkımlar temiz üzümden ayıklanmalıdır. Her şeyden önemlisi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmasıdır. Yeni sezon üreticilerimize hayırlı olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

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