Üzüm rekoltesi sun'i zekâ ile ölçülüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir üzüm bağında ilk kez sun'i zeka teknolojisi kullanılarak rekolte ölçümü yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir üzüm bağında ilk kez sun'i zeka teknolojisi kullanılarak rekolte ölçümü yapıldı.

Bandırma'nın Yeni Ziraatli kırsal mahallesinde Recep Durmaz'a ait üzüm bağında ilk kez sun'i zeka teknolojisi ile rekolte ölçümü gerçekleştirildi. 40 dönümden oluşan üzüm bağında "meyvesayar" adlı bilgisayar programı aracılığıyla ve drone ile yapılan rekolte ölçümü hakkında bilgi veren Tarsens Kurucusu ve Müdürü Celil Serhan Tezcan, "Meyvesayar projemizi tanıtmak için toplandık. Bağlarda meyve ve sürgün sayımı, yaprakların meyveleri ne kadar kapatıp kapatmadığını, ki bu güneş yanıkları için gerekli bir çalışma, ölçmek mümkün. Şu anda dünyanın en eski şarap firmalarından birine bu projeyi sattık. Bu bizim uluslararası ilk satışımızdı. 7 aydır sistemi kullanıyorlar. Hassaslık 400 kat arttı. Sıra üzerine sayım doğruluğumuz ise yüzde 99,5 seviyesinde. Dolayısıyla eski sisteme göre bizim sistemimiz yaklaşık 30-40 bin kat doğru sonuç vermiş oluyor. Biz burada insan gücü ile 2 ayda yapılabilecek bir işlemi bağı dolaşırken bir kaç dakikada yapar hale geldik" dedi.

Kırsaldaki nüfus 50 yaşın üzerinde

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Cem Aldağ ise, artan dünya nüfusu ve kırsalda yaşayan insanların tarımdan uzaklaşması yüzünden her geçen gün tarımda teknolojinin öneminin arttığını ifade ederek, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri ne yazık ki artık kırsalda yaşayan insanların tarımdan uzaklaşması. İstatistiklere bakıldığında köylerde yaşayan nüfus genelde 50 yaşın üzerinde. Nüfusumuzun giderek arttığını düşünürsek gıda hayati önemini artırarak korumakta. Bu anlamda da biz makineleri ve yeni teknolojileri hayatın içerisine daha çok katmak zorundayız. Bandırma'da bir girişimci tarafından kurulmuş olan Tarsens firması ile birlikte yapay zeka destekli bir rekolte tahmin sistemi geliştirdik. Bu sayede daha kısa sürede rekolte tahmini yapılıyor. İnsan faktörünün hatalarını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Yeni Ziraatli Muhtarı Murat Özhan da köylerinde ilk kez böyle bir uygulama gerçekleştirildiğini ve artık hayatımızın her alanında olan bilgisayarların tarımda da aktif bir şekilde kullanılmasından ötürü memnun olduklarını ifade etti.

Üzüm bağının sahibi olan Recep Durmaz ise yaptığı açıklamada, "8 yıldır bu işi yapıyorum. 4 çeşit ürünüm var burada. Başka işlere benzemiyor. Bu bölgede üzüm yetiştiriciliği yapılmadığı için ilk zamanlarda çok zahmet çektik. Bir firmadan geldiler onlar sayesinde rahatladık. Bu sene verimden ve kaliteden memnunuz. Hepsi iyi gidiyor. 40 dönüm bir alan burası. 6 bin kök asma var. Bu sene 70-80 ton ürün çıkar buradan. Fiyatlar da iyi duruyor. Ama önümüzdeki sene ne olur bilinmez. Hasada 15 gün var. Ürünlerde boşluk oluşmasın diye bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı