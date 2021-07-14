Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler

Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayramı daha sağlıklı geçirebilmek için İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğr.Gör. Elif Üner önerilerde bulundu.

Türk kültüründe önem arz eden bayramlardan birisi de Kurban Bayramıdır. Ancak Kurban Bayramı'nda geleneksel ritüellerin yaşanması ve bayramın uzun sürmesi sebebiyle insanların düzenli hayatlarında, birtakım değişiklikler yaşanabilmektedir. Besin içeriğinin misafirperverlik duygusu ile artmasıyla tatlılar, hamur işleri, dolmalar ve bayrama özgü et yemekleri menüleri doldurmaktadır.

Bayram sürecinde özellikle et tüketimi normal günlük yaşama göre artmaktadır. Bazı illerde geleneksel yemek kültürünün devam etmesi sebebiyle günde 3 öğüne kadar et tüketildiği görülmektedir. Tüm bu lezzetli yiyecekler fazla miktarda tüketildiğinde ise ortaya sağlık sorunları çıkmaktadır.

Kurban etini en az 1 gün dinlendirin

Yeni kesilen etin sindirim açısından zorluk yaşattığı saptanmıştır. Bu sebeple kesilen etlerin en az 1 gün dinlendirilmesi sindirim sisteminin işleyişi açısından önem arz etmektedir. Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir. Doymuş yağlar kalp damar tıkanıklıklarına ve uzun dönemde kalp krizine neden olabilmektedir. Kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin bu dönemde dikkatli olması ve normalin üzerinde kırmızı et tüketmemesini öneririm.

Etin yanında salat çeşitlerini tercih edin

Bayram menülerinin zenginliği ufak yemek kaçamaklarına müsait olsa da menülerin içerik ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında pirinç pilavı ve bol şerbetli tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşitleri tercih edilmelidir.

Yemekten önce tempolu yürüyüş yapın

Bayram süreci sadece beslenme açısından ödül olarak değerlendirilmemelidir. Tatilde sadece yemek yemek yerine yürüyüş gibi tempolu hareketler, yoğun iş temposundan kaçış şeklinde ufak tatil programları tavsiye edilmektedir. Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden önce yapılan tempolu yürüyüşler endorfin oranını arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme isteğini azaltacaktır.

Öğle yemeğinden sonra hemen güneşe çıkmayın

Öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat etmeye dikkat edilmelidir. Çünkü ağır bir yemek sonrası oluşacak kandaki koyulaşma ile kan basıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık problemleri gelişebilmektedir.

Kaynak: Bültenler

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son Dakika | Erdoğan: 'Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Son Dakika | Erdoğan: "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Erdoğan: 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Arda Turan Şaban Yılmaz Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzmanından sağlıklı bir Kurban Bayramı için öneriler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:56:01. #1.14#

title