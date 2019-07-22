Uzmanından "cep telefonunu fazla kullanmayın" uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yaşar Alpaslan, cep telefonu frekans dalgalarının sağlığı olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Alparslan, yazılı açıklamasında, yoğun cep telefonu kullanımının beyin yorgunluğu başta olmak üzere birçok hastalığa sebebiyet verdiğini savundu.

Cep telefonunu yoğun kullanımın baş ağrısı, uyku düzensizliği, hafıza zayıflaması, yoğun stres ve yorgunluk, konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı gibi durumlara yol açabildiğini aktaran Alparslan, "Son 10-20 yıl içerinde gerek alzheimer ve parkinson gibi organik beyin hastalıkları gerekse depresyon, panik atak gibi psikolojik hastalıklar dikkat çekici düzeyde artış göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler hakkında da bilgi veren Alparslan, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazları mümkün olduğunca yatak odasında bulundurmamalıyız. Cep telefonlarını direkt kulağa götürerek değil, kulaklıkla, eğer bu mümkün olmazsa hoparlör açılarak uzaktan görüşme yapmalıyız. Cep telefonları, özellikle ilk arama yaparken en yoğun radyasyon yaydığı için birini aradığınızda iletişim sağlanmadan telefonu kulağa götürmemeliyiz. Cep telefonlarını cepte değil, çantada taşıyıp mümkün olduğunca vücuttan uzakta tutmalıyız. Cep telefonunuz açıkken kullanmıyor olsanız bile radyasyon yaymaya devam eder. Cep telefonu görüşmelerimiz günde yarım saati aşmamalı, mümkünse kablolu telefonları tercih etmeliyiz. Eğer kulaklık kullanamıyorsanız cep telefonunu sürekli aynı kulakta tutmayınız."

Alparslan, cep telefonlarının çocuklardan da uzak tutulması, sohbet ve oyun aracı olarak değil iletişim amaçlı kısa süreler için kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA