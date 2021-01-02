Üzerine doğru koşan sokak köpeğini rambo bıçağıyla yaraladı

ANKARA'da, köpeği ile beraber mahalle bakkalına gelen H.İ.L., üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile yaraladı.

ANKARA'da, köpeği ile beraber mahalle bakkalına gelen H.İ.L., üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, tedaviye alınan köpek 4 saat süren ameliyat geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., kaldığı yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı. Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu. Köpeklerden biri ön patilerine gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 SAAT AMELİYAT EDİLDİ

Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Bir süre sıcak yerde kalması gereken köpeğe, bir mahalle sakini sahip çıkarak evine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER