Uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yörünge altı mekiğinin testini mayısa erteledi
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Uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yörünge altı mekiğinin testini mayısa erteledi

26.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:56
Uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yörünge altı mekiğinin testini mayısa erteledi

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yörünge altı mekiği "SpaceShipTwo"nun test uçuşunu mayısa erteledi.

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yörünge altı mekiği "SpaceShipTwo"nun test uçuşunu mayısa erteledi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket 2020'nin 4. çeyrek mali tablosunu açıklamak üzere yatırımcılarla yaptığı toplantıda, mekiğin testinin bazı teknik aksaklıkları gidermek üzere ertelendiğini bildirdi.

"SpaceShipTwo" adı verilen mekiğin yeni bir motorla mayıs ayında test edileceği belirtildi.

Mekiğin testlerinin ertelenmesi, şirketin ilk turistleri uzaya çıkarma hedefini en erken 2022'de gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan şirket, "SpaceShipThree" adını verdiği üçüncü nesil yörünge altı aracının prototipini 30 Mart'ta tamamlayacağını, o aracın testlerinin de ikinci nesil aracın testleriyle birlikte yaz aylarında yapılmasının planlandığını kaydetti.

Şirketin 12 Aralık 2020'de yaptığı SpaceShipTwo testi, roket motorunun çalışmaması nedeniyle başarısız olmuştu.

Virgin Galaktik, iki uçak taşıyıcı uçakla yüksek irtifaya taşındıktan sonra roket motoru yardımıyla Alçak Yörünge'ye ateşlenen 6 kişilik aracı uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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