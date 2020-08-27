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Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak

Koronavirüsle mücadelede riski azaltmak için kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı. Uygulama kapsamında kamu çalışanlarının mali hakları korunacak. Buna göre, fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşında değişiklik olmayacak.

27.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli kamuda yeniden devreye girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla koronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için 3,5 milyon kamu çalışanı için yeni iş düzeni devreye girdi. Kamu kurumlarında yeniden dönüşümlü, uzaktan çalışma gibi esnek mesaiye geçilirken, dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacak.

Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek.

1 HAZİRAN'DA SONA ERMİŞTİ

Kamuda idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli 1 Haziran itibarıyla normal mesaiye başlamıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan genelgeyle kamuda esnek çalışmanın sürmesine karar verildi.

Genelgeyle ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması koşuluyla, çalıştırılma biçimine bakılmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkân sağlandı. Genelge ile salgının yayılımının en aza indirilmesi, mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama şartıyla esnek çalışma modelleri uygulanacak.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelemedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden yararlanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

Esnek mesai kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması koşuluyla uygulanacak. İlgili kurumdaki personel sayısına bakılarak vardiyalı, dönüşümlü çalışılabilecek. Örneğin bir dairede 10 personel varsa belirlenecek gün sayısına göre beşerli gruplar halinde işe gelinebilecek. Dönüşümlü, vardiyalı çalışacak olanlar bu süre zarfında idari izinli sayılacak.

MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

Uzaktan çalışma esasları Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili kurumlar için üst yönetici, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idarelerde vali veya belediye başkanı, kamu kurumlarında üst yönetici tarafından belirlenecek. Uzaktan çalışma modelinde tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulanmayacak.

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR?

İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi "uzaktan çalışma" olarak tanımlanıyor.

Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak

Manşet

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