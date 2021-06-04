Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 29 gam bonzai ve 43 gram metanfetaminle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 29 gam bonzai ve 43 gram metanfetaminle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 29 gam bonzai ve 43 gram metanfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.S. (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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