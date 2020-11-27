Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
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Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı

27.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:06

Ticaret Bakanlığı yoğun talebin olduğu e-ihale listesini yeniden açıkladı. Listedeki araçların tamamı 100 bin TL'nin altında. İşte açık artırma yöntemiyle satılan araçlar.

Ticaret Bakanlığı, gümrükte evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmeyen araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.

İşte yeni açıklanan tamamı 100 bin TL'nin altındaki o araçlar:

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  • 2008 DACIA LOGAN/ İhale fiyatı: 37 bin TL
  • 2006 HYUNDAI MATRIX/İhale fiyatı: 47.500 TL
  • 2002 MERCEDES A 140/ İhale fiyatı: 87.000 TL
  • 2004 OPEL ZAFİRA 2.0 TDI/ İhale fiyatı: 65.000 TL
  • 2006 FORD FOCUS/ İhale fiyatı:73.000 TL
  • 2004 VOLVO V70/ İhale fiyatı: 75.500 TL
  • 2003 FORD FOCUS/ İhale fiyatı: 49.800 TL
  • 2001 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI/ 45.400 TL
  • 1998 PEUGEOT 406 COUPE 2.0/ 29.200 TL
  • 2004 DODGE RAM VAN 2.5 CRD/ 68.200
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
Haber Yorumları (7)
CAMIŞ: ihaleyle onlar da 200 bine çıkar
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MAHMUT BEY: ŞAKA MISINIZ? BU ÜLKEDE 100 BİNLİK ARACA ÖTV VERGİS BİLMEM ME VERGİSİYLE BİRLİKTE 250BİN OLUYOR. BAHSETTİGİNİZ İHALELERDEKİ FİYATLARDA ÇOK KOMİK ALIM SATIM SİTELERİNE GİRİN BAKIN KMSE İYİ MALINI SATMIYOR HÜKÜMETE GÜVEN 0.
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
REALİST: AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYOLE YAPILIYOR BU İHALELER , BÜTÜN GALERİCİLER KAPATMIŞ ZATEN ARAÇLAR PİYASA DEĞERİNİN BİLE ÜSTÜNE SATILIYOR SATILIYOR ÇOĞU ZAMAN İNANMAYAN YEDİ EMİN OTOPARKLARINA GİDİP SORSUN , BENİM GARİBAN HALKIMA YİNE YEDİRMİYORLAR KAYMAĞINI ANLAYACAĞINIZ. . .
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