Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
27.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:06
Ticaret Bakanlığı yoğun talebin olduğu e-ihale listesini yeniden açıkladı. Listedeki araçların tamamı 100 bin TL'nin altında. İşte açık artırma yöntemiyle satılan araçlar.
Ticaret Bakanlığı, gümrükte evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmeyen araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.
İşte yeni açıklanan tamamı 100 bin TL'nin altındaki o araçlar:
- 2008 DACIA LOGAN/ İhale fiyatı: 37 bin TL
- 2006 HYUNDAI MATRIX/İhale fiyatı: 47.500 TL
- 2002 MERCEDES A 140/ İhale fiyatı: 87.000 TL
- 2004 OPEL ZAFİRA 2.0 TDI/ İhale fiyatı: 65.000 TL
- 2006 FORD FOCUS/ İhale fiyatı:73.000 TL
- 2004 VOLVO V70/ İhale fiyatı: 75.500 TL
- 2003 FORD FOCUS/ İhale fiyatı: 49.800 TL
- 2001 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI/ 45.400 TL
- 1998 PEUGEOT 406 COUPE 2.0/ 29.200 TL
- 2004 DODGE RAM VAN 2.5 CRD/ 68.200