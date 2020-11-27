Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı

Ticaret Bakanlığı yoğun talebin olduğu e-ihale listesini yeniden açıkladı. Listedeki araçların tamamı 100 bin TL'nin altında. İşte açık artırma yöntemiyle satılan araçlar.

Ticaret Bakanlığı, gümrükte evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmeyen araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.

İşte yeni açıklanan tamamı 100 bin TL'nin altındaki o araçlar: