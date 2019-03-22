“Uygulanacak projelere Bursalılarla karar vereceğiz”

TÜGİAD'ın konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kamuda en büyük tasarrufun, bir işi doğru ve bir kere yaparak gerçekleşebileceğini söyledi. Bozbey, "Önerdiğimiz projenin doğru olup olmadığını ve önceliğine Bursalılar ile karar vereceğiz" dedi.