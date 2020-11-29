Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!
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Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

29.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:50
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın hayatı ve profesyonel kariyeri merak edildi. Peki Utku Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi mevkiide oynuyor, burcu ne, boyu kaç, kilosu kaç? Tüm bilgiler haberimizde.

Beşiktaş'ta forma giyen Utku Yuvakuran, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Peki Utku Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ UTKU YUVAKURAN KİMDİR?

Utku Yuvakuran (d. 2 Kasım 1997; Şişli, İstanbul) Kaleci mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

Utku Yuvakuran doğum tarihi : 2 Kasım 1997

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Utku Yuvakuran kaç yaşında : 23 yaşında

Utku Yuvakuran nereli : İstanbul, Şişli doğumlu

Utku Yuvakuran mevkisi ne : Kaleci

Utku Yuvakuran forma numarası kaç : 97

Utku Yuvakuran boyu kaç : 1,92 metre

Utku Yuvakuran kilosu kaç : 81

Utku Yuvakuran burcu ne : Akrep

Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler!

UTKU YUVAKURAN KULÜP KARİYERİ

Beylerbeyi Kariyeri:

Futbola Beylerbeyi'nde başlayan Utku, 2015-16 sezonunda daha 18 yaşında 3. Lig'deki takımın kalecisi oldu ve 35 lig maçında forma giyerek tecrübe kazandı. Takım, 3. Lig yükselme play-offlarına kalsa da finalde penaltılarla mağlup oldu. Yuvakuran, 11 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş Kariyeri:

Yuvakuran, 2016'da Beşiktaş'a kiralandı. Fabri ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olan Utku, Beşiktaş ile ilk profesyonel maçına 19 Ocak 2017'de Darıca Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası'nda çıkmıştır. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. 2017 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2017-18 sezonunda sadece bir Türkiye Kupası maçına çıktı. 2018-19 sezonunda da Loris Karius ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olarak kadroda yer aldı. Karius gelmeden önce Zengin'in sakatlığı nedeniyle 26 Ağustos 2018'de Antalyaspor ile oynanan lig maçında ilk kez Beşiktaş forması giydi. Ancak Beşiktaş maçı 3-2 kaybetti. 4 gün sonra ise Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. İlk Avrupa maçında kalesinde gol görmedi ve Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın Loris Karius transferi sonrası üçüncü kaleciliğe düşse de devre arasında Zengin'in kadro dışı kalmasıyla tekrar ikinci kaleci oldu.

2020-21 sezonunda Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci olacaktır.

UTKU YUVAKURAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye U-19 ve U-20 forması giydi.

U-21 takımına çağrılsa da süre alamadı.

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