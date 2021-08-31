Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'te
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Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'te

Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Utku Yuvakuran, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Fatih Karagümrük'e geçici transfer olmuştur. Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

23 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 11 resmi maçta görev almıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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