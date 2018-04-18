Utb Başkanlığına Sezer Seçildi

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Sezer seçildi.

Geçen hafta yapılan meclis üyeleri seçimlerinin ardından kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen oylamada, UTB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Sezer yeniden seçildi.

Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sezer, ilin tarım ve hayvancılıkta daha iyi noktaya gelmesi için çalışacaklarını belirterek, "Yeni seçilen yönetim kurulumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlimizde tarım ve hayvancılıkta borsamızın daha etkin rol alması için çalışmalarımızı yapacağız. Borsamızda her geçen gün üye sayımız artmakta. Tüccar ve sanayicimizi gerekli platformlarda en iyi şekilde temsil ederken kurumumuzun ilimizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında saygın bir konuma erişmesi için çaba gösterdik. Bu çabamız aratarak devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin katma değeri yüksek tarım ürünü üretemediğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gün geçtikçe ülkemiz de artan gıda ihtiyacıyla ilgili sürdürülebilir bir üretim modelinin desteklenmesi ve uygulanması için sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Küresel rekabette daha dayanıklı, daha rekabetçi sektörel faaliyetlerle ülke ekonomisine katma değer yaratmak için gayretli çabalarımızı esirgemeyeceğiz. Seçim süresince yanımızda bulunan dostlarımıza, bize değer veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, yanımızda bulunup desteklerini esirgemeyen yerel yöneticilere, bir dönem daha bize tekrar görev veren değerli üyelerimize sonsuz teşekkürü borç bilirim."