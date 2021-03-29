Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
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Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı

ADANA'nın Kozan ilçesinde üstsüz ve yalın ayak sokakta dolaşıp kapısı açık olan otomobillere binen Hasan T., tedirginlik yarattı.

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ADANA'nın Kozan ilçesinde üstsüz ve yalın ayak sokakta dolaşıp kapısı açık olan otomobillere binen Hasan T., tedirginlik yarattı. Hasan T.'nin bindiği otomobillerden birinin sürücüsü, aracını bırakıp kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Kozan ilçesi Tufanbeyli Mahallesi Üstün Sokak'ta Hasan T. adlı gencin üstsüz ve yalın ayak dolaşıp, park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiğini gören esnaf ve vatandaşlar tedirgin oldu. Hasan T., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kapıları kilitli olmayan araçlara bindi. Bir otomobil sürücüsü, arka koltuğa H.T.'nin oturduğunu görünce paniğe kapılıp aracı bırakarak kaçtı. Bir süre sonra otomobilden inip yeniden sokaklarda yürüyen genç, bu defa başka bir otomobile binmeye çalıştı. Kapının kilitli olması üzerine H.T., otomobilin camına yumruk attı. H.T., ardından başka bir otomobile bindi.İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasan T., otomobilden indirilerek polis merkezine götürüldü.


Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı
Üstsüz genç binince, otomobilini bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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