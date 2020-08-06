USTA TİYATROCU ÜSTÜN ASUTAY İÇİN BAKIRKÖY'DE TÖREN DÜZENLENDİ Usta tiyatro oyuncusu Üstün Asutay için Bakırköy'de tören düzenlendi.

Usta tiyatro oyuncusu Üstün Asutay için Bakırköy'de tören düzenlendi. Tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesi önce kurucusu olduğu BASAD Özel Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne getirildi. Burada yakınları, sevenleri ve öğrencileri Asutay'ı yalnız bırakmadı. Alkışlar içerisinde uğurlanan cenaze, ikindi vakti kaldırılmak üzere Bakırköy Amine Hatun Camii'ne götürüldü.

Kaynak: DHA