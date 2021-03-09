Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi
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Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi

09.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:35

Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Divan Kurulu üyesi olduğu Galatasaray olmak üzere spor dünyasından taziye mesajları geldi.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, kalp krizi sonucu tedavi gördüğü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Spor dünyasından Öztekin için taziye mesajları geldi.

FATİH TERİM

Nur içinde yat büyük usta

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi

GALATASARAY

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi

BEŞİKTAŞ

Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi

TRABZONSPOR

Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi

FENERBAHÇE

Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı sonrası spor dünyasından taziye mesajları geldi
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