Usta hakemler aynı görüşte birleşti: Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı ancak Marcao'nun 90 dakikayı tamamlayabilmesi en çok tartışılan konu oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun ayağına basan ve topsuz alanda Berisha'nın yüzüne temasta bulunan Brezilyalı futbolcu, maçı sarı kartla bitirdi. Sarı kartı, 35. dakikada yaşanan tartışmada gördü.

"NET BİR KART"

Yayıncı kuruluşta eski hakem Deniz Çoban, "Ferdi'ye yapılan müdahale net ikinci sarı kart. Marcao'nun Berisha'ya topsuz alandaki hareketi yoruma kapalı bir durum. İkinci sarı kart net. Hakemler için şanssız bir an, görülememiş olabilir" dedi.

"İKİNCİ SARI KART"

Programdaki hakemlerden Bülent Yıldırım, "Bu topta amaç, Berisha'nın hareketlenmesini sağlamak. Mert Hakan topu Berisha'ya attı. Yüz bölgesinden bir müdahale. Şiddet yok ama topsuz alan faulü olduğu için bu pozisyon Marcao'ya ikinci sarı kart diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Lale Orta da, "Yüzüne yapılan hareketten de taktik faulden de kart verebilirsiniz. Belki faul yapılmasa umut vadeden bir atağa dönüşecek. İkinci sarı kart olması gereken net bir pozisyon" dedi.

"KAFASINDA TİLKİLİK VAR"

Sabah yazarı Ahmet Çakar, "İlk yarıda Marcao'yu atamadı. Kafasında tilkilik var. Tisserand'ı attığı pozisyonda bir şey yok. Hem faul veriyor hem Tisserand'ı atıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet