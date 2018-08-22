Usta Ekonomist Güngör Uras, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede üç gün önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras (85) son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ TABUTU BAŞINDA DUA ETTİ

Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhum Uras'ın eşi Nuran Uras ve kızı Elif Uras taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti.

YILLARCA ADLARINI ZİKRETTİĞİ İSİMLERDEN ÇELENK GELDİ

Güngör Uras'ı yıllarca adlarını zikrederek ekonomi anlattığı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca da uğurladı. Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti. Usta ismin cenazesine siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.