Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü Avcılar'da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kablolar aniden koparak bir halk otobüsünün üzerine düştü.
Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Avcılar'da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kablolar aniden koparak bir halk otobüsünün üzerine düştü. Olay nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluşurken bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice