Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
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Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü Avcılar'da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kablolar aniden koparak bir halk otobüsünün üzerine düştü.

Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Avcılar'da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kablolar aniden koparak bir halk otobüsünün üzerine düştü. Olay nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluşurken bölgeye ekipler sevk edildi.

Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü
Üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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