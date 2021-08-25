USİAD Başkanı Kılıç'tan İKBY ile yapılan vergi indirimine ilişkin açıklama
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USİAD Başkanı Kılıç'tan İKBY ile yapılan vergi indirimine ilişkin açıklama

USİAD Başkanı Kılıç'tan İKBY ile yapılan vergi indirimine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin vergi indirimi hakkında açıklamada bulundu.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin vergi indirimi hakkında açıklamada bulundu.

USİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Erbil Gümrük Ataşeliği tarafından İbrahim Halil Gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelerde neticeye gidildiğini ve inşaat demiri için alınan gümrük vergisinin ton başına 90 dolardan 45 dolara, kuluçkalık-damızlık yumurta için alınan gümrük vergisinin ise karton başına 38 dolardan 20 dolara indirildiğini belirtti.

Kılıç yaptığı açıklamada, "Erbil Gümrük Ataşeliği tarafından İbrahim Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelere atfen, inşaat demiri ve kuluçkalık yumurta ithalat vergilerinde indirime gidildiği, bu kapsamda inşaat demiri (10-16 mm) için alınan gümrük vergisinin ton başına 90 dolardan 45 dolara, kuluçkalık/damızlık yumurta için alınan gümrük vergisinin ise karton (12 viyol-360 adet yumurta) başına 38 dolardan 20 dolardan indirildiği yönünde bilgi paylaşılmıştır" dedi.

İthalat izinleri hakkında bilgi veren Kılıç, "Ticaret Bakanlığı Erbil Gümrük Ataşeliği'nden alınan bir yazıya istinaden, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, gümrük idaresi ve iş dünyası yerel temsilcilerinden alınan bilgiye göre, ilgili hudut kapsamındaki ticaret hacminin korunmasını teminen, bölgeye gerçekleştirilecek ithalatlarda tarım, sanayi, maliye gibi bakanlıklardan alınması gereken bazı izinler için Duhok Valisine yetki devri yapıldığının öğrenildiği belirtilmiştir" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

USİAD Başkanı Kılıç'tan İKBY ile yapılan vergi indirimine ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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