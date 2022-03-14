Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hedefinin 6 puan ve 8 basamak gerisine düşerek kendisini alt sıralarda bulan Uşakspor, Veli Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hedefinin 6 puan ve 8 basamak gerisine düşerek kendisini alt sıralarda bulan Uşakspor, Veli Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde uzun süre ortak olduğu Play-Off'un gerisinde kalan Uşak, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adram yönetiminde kalan 8 maçı maksimum puanla geçerek ilk 5 takım arasına ismini yazdırmak istiyor.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz yıldızlarından olan Ümit Karan, geçen sezon ikinci yarıda Spor Toto 1'inci Lig'de Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda 3'üncü Lig'de İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı / Spor

Veli Özdemir, Ümit Karan, Play Off, Uşakspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title