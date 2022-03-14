Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hedefinin 6 puan ve 8 basamak gerisine düşerek kendisini alt sıralarda bulan Uşakspor, Veli Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde uzun süre ortak olduğu Play-Off'un gerisinde kalan Uşak, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adram yönetiminde kalan 8 maçı maksimum puanla geçerek ilk 5 takım arasına ismini yazdırmak istiyor.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz yıldızlarından olan Ümit Karan, geçen sezon ikinci yarıda Spor Toto 1'inci Lig'de Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda 3'üncü Lig'de İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor