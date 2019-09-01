Uşakspor-kahramanmaraşspor: 1-0
STAT: 1 EylülHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ali (xxx), Alpay (xxx), Mete (x), Oğuzhan (xxx), Özer Ozan (xx), Abdullah (xxx), Seçkin (xx), Selim (xx) (Dk. 56 Deniz xxx), Kadir (xx) (Dk. 77 Feyyaz xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk.
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ali (xxx), Alpay (xxx), Mete (x), Oğuzhan (xxx), Özer Ozan (xx), Abdullah (xxx), Seçkin (xx), Selim (xx) (Dk. 56 Deniz xxx), Kadir (xx) (Dk. 77 Feyyaz xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 56 Tuğrul xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x) - Yusuf Emre (xx), Haluk (x), Gökhan (x), Burak Can (xx), Safa Ali (xx), Abdullah (x) (Dk. 77 Yasin x), Çağatay (xx), Emrullah (x) (Dk. 65 Fatih Kamacı xx), Cerem Talha (x) (Dk. 74 Recep x), Fatih Çiplak (x)
GOL: Dk. 40 Alpay (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Abdullah, Seçkin, Oğuzhan, Tuğrul (Uşakspor) - Yusuf Emre, Fatih Çiplak (Kahramanmaraş)
KIRMIZI KART: Dk. 30 Mete (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, evinde sezonun ilk maçında Kahramanmaraşspor'u 10 kişiyle mağlup etmeyi başardı: 1-0.
1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada 30'uncu dakikada Mete'nin direkt kırmızı kart görmesiyle eksilen kırmızı-siyahlı ekip, 40'ıncı dakikada Alpay'ın ayağından bulduğu golle ilk haftadan 3 puanla ayrıldı.
- Uşak